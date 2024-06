Incidente mortale a Fermignano, in provincia di Pesaro. Un motociclista di 21 anni, Emiliano Pimpanini, residente a Canavaccio, ha perso la vita andando a schiantarsi contro un'auto che stava svoltando a sinistra mentre il giovane era nella corsia di sorpasso. Lo schianto lo ha fatto volare sull'asfalto procurandogli gravi ferite. Portato in eliambulanza all'ospedale di Torrette, è morto per le ferite riportate. Sul posto per i rilievi la polizia stradale.