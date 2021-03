Fano, tossisce su clienti supermarket e aggredisce agenti: arrestato

ansa

Un 26enne di origine nigeriana è entrato senza mascherina in un supermercato di Fano ed ha iniziato a tossire in faccia ai clienti in fila alla cassa. Chiamata la polizia, sono arrivate sul posto due pattuglie, ma il giovane nel frattempo si era allontanato. Rintracciato, alla richiesta di documenti, ha reagito aggredendo i poliziotti con pugni e calci. E' stato quindi arrestato. Sottoposto a tampone molecolare per il Covid-19, è risultato negativo.