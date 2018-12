Discoteca, messi in coma farmacologico i sette feriti gravi

Trauma cranico e trauma toracico sono le lesioni riportate dai 7 giovani ricoverati in Rianimazione e Terapia intensiva di Cardiochirurgia dell'ospedale di Torrette di Ancona. Lo ha reso noto il primario Abele Donati. "Sono tutti in pericolo di vita - ha spiegato il medico - e in prognosi riservata. Sono tenuti in coma farmacologico. Hanno riportato anche lesioni da asfissia, ma è presto per dire se ci sono anche lesioni cerebrali".