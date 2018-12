Discoteca, il sindaco di Corinaldo: "Sento la responsabilità morale"

"Sento la responsabilità morale di quello che è successo". Lo ha detto il sindaco di Corinaldo, Matteo Principi, sottolineando come il primo cittadino di un comune sia "responsabile anche del livello culturale di una comunità e questa responsabilità la sento". Principi ha inoltre aggiunto: "Siamo tutti in po' corresponsabili: la materia della sicurezza, declinata in qualsiasi forma, è un elemento culturale che dobbiamo tenere bene in considerazione".