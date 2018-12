Discoteca Corinaldo, ospedale: tutti usciti da terapie intensive

Non ci sono più pazienti rimasti feriti nella calca della Lanterna azzurra di Corinaldo nelle terapie intensive dell'Azienda ospedali Riuniti di Ancona: i due pazienti fino a ieri ricoverati nelle terapie intensive, per i quali sono state sciolte le prognosi, sono stati trasferiti nel reparto di Clinica Neurologica. Sei in tutto i pazienti ancora ricoverati nel polo di Torrette.