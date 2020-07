Discoteca Corinaldo, oggi primo verdetto per la "banda dello spray"

A un anno e sette mesi dai fatti della discoteca "Lanterna Azzurra di Corinaldo, oggi ad Ancona primo verdetto per la strage avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 in cui morirono nella calca cinque minorenni e una madre di 39 anni. Prevista la sentenza in abbreviato della gup Moscaroli per i sei modenesi della cosiddetta "banda dello spray".