Discoteca Corinaldo, ci sono altri 2 indagati: un dj e un addetto alla sicurezza

Ci sono altri due indagati nell'inchiesta della Procura di Ancona per la calca mortale della discoteca "Lanterna azzurra" a Corinaldo in cui morirono sei persone. Sono Marco Mancini, dj e figlio di uno dei soci che gestisce la discoteca e dell'addetto alla sicurezza Gianni Ermellini. L'accusa è concorso in omicidio colposo aggravato, come per gli altri sette. Indagato anche un minorenne sospettato di avere usato spray al peperoncino.