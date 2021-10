Cuoco inglese rapito nel Maceratese: liberato da blitz dei carabinieri

Un blitz dei carabinieri ha liberato mercoledì pomeriggio un 25enne inglese, sequestrato da circa 8 giorni in un appartamento a Monte San Giusto, nel Maceratese. Sono state arrestate quattro persone, tre uomini e una donna, dei quali due stranieri (in regola sul territorio italiano) e due italiani, tutti residenti nella zona. Molti gli aspetti ancora da chiarire.

Il giovane era in vacanza in Italia da mesi e per lui sarebbe stato chiesto un riscatto di soli 7mila euro. E' stata un'operazione lampo, durata meno 36 ore, avviata dai carabinieri del Ros, su input della Nca britannica, a cui hanno partecipato il Norm di Macerata e i militari di Monte San Giusto.