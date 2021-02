Covid, venti Comuni nelle Marche verso la zona arancione

ansa

Divieto di spostamento (se non per motivi di lavoro, salute, studio e necessità comprovate) tra i Comuni della provincia di Ancona e ingresso in zona arancione per venti Comuni, tra cui Ancona, Jesi, Osimo, Senigallia, Loreto, Sassoferrato. Lo prevede un'ordinanza che il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, firmerà lunedì e che sarà in vigore dal 23 al 27 febbraio. Gli altri Comuni restano in zona gialla.