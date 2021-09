Covid, positivo in partenza da porto Ancona fugge da ospedale

IPA

Un quarantenne di nazionalità greca, risultato positivo al covid, è fuggito dal pronto soccorso dell'ospedale di Torrette, dove era stato trasportato per essere sottoposto a tampone molecolare, dopo essere risultato positivo al test rapido nel porto di Ancona. L'uomo stava per imbarcarsi con la moglie su un traghetto diretto in Grecia. Quando il test antigenico ha dato esito positivo, riuscito ad allontanarsi dal reparto covid del pronto soccorso.