Covid, Marche: casi di variante inglese in alcune scuole

IPA

Casi di variante inglese di Sars-Cov-2 sono stati individuati in alcune scuole delle Marche. Lo rende noto la stessa Regione, sottolineando che "'i casi sono stati rilevati a Castelfidardo, Tolentino e Pollenza. In particolare nelle scuole di Tolentino si sono registrati 2 contagi certi e un altro di elevato sospetto presso una pelletteria. In una riunione urgente si è deciso di porre in didattica a distanza gli studenti delle aree colpite".