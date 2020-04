Coronavirus, la quarantena nelle "casette" dei terremotati nelle Marche

Un'emergenza nell'emergenza: è quella che stanno vivendo le persone sfollate nel Centro Italia per il terremoto del 2016, che da 4 anni vivono nelle "casette" e devono ora affrontare la pandemia di Covid-19. Un periodo durissimo, nel quale l'invitp orimanete a casa" è più duro per chi è costretto a vivere nelle soluzioni abitative di emergenza come ha documentato "Striscia la Notizia": case piccole, costruite per un uso limitato nel tempo e ora profondamente usurate.

"Ce la stiamo mettendo tutta, ma non è semplice", sottolinea Michele Franchi, vicesindaco di Arquata del Tronto. Le telecamere del programma di Antonio Ricci scoprono case ammuffite con diverse infiltrazioni di acqua. Ma gli abitanti delle zone colpite non perdono speranza e lanciano: #iorestoinSAE, l'hashtag inventato dagli abitanti che vogliono che una grande emergenza sanitaria non faccia dimenticare quella abitativa.