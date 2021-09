Auto finisce contro albero nel Maceratese, morto 12enne

ansa

Un ragazzo di 12 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Abbadia di Fiastra a Mogliano, nel Maceratese. Il giovane viaggiava sul sedile posteriore dell'autovettura, finita fuori strada e poi contro un albero. Nel mezzo si trovavano il fratello maggiore della vittima, il cugino e la cugina. Quest'ultima, ferita in maniera grave, è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona.