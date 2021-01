Ascoli Piceno, ragazzi disabili regalano calze solidali ai bimbi bisognosi

Calze solidali per i bambini più bisognosi. Si tratta della nobile iniziativa della "Locanda del terzo settore centimetro zero" di Ascoli Piceno, una locanda sociale completamente gestita da ragazzi disabili. Come raccontato a "Mattino Cinque", il loro ristorante, come gli altri, è attualmente chiuso in rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Leggi Anche Coronavirus, riapertura delle scuole nelle Marche slitta al 31 gennaio

Per questo, i ragazzi di Pagliare del Tronto hanno deciso di rimboccarsi le maniche per regalare comunque un sorriso ai bambini in difficoltà della loro zona, decidendo di preparare biscotti e regali da donare.