Arresti per strage Corinaldo, Procura: "Banda di rapinatori seriali"

I sei ragazzi arrestati, accusati anche dell'omicidio preterintenzionale di 6 persone morte nella tragedia della discoteca di Corinaldo (Ancona), sarebbero responsabili anche di "molteplici furti" e "agivano con stabilità". Lo ha affermato in conferenza stampa il procuratore di Ancona, Monica Garulli, precisando che i giovani erano in contatto con un ricettatore, finito in manette con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al furto.