Ancona, muore durante il parto: il feto era già deceduto a fine gravidanza

Una donna tunisina di 35 anni è morta durante il parto all'Ospedale pediatrico Salesi di Ancona . Il parto era stato indotto dopo che il feto era risultato già deceduto nell'ultimo monitoraggio effettuato. La scelta dell'induzione è stata fatta per tutelare la salute riproduttiva della donna. La 35enne era già madre di due figli e nei precedenti parti non aveva avuto problemi. La magistratura ha avviato un'indagine.

Aperta un'indagine - La donna era residente a Loreto (Ancona). Il suo decesso, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, è stato comunicato dalla direzione dell'azienda ospedaliera alla magistratura che valuterà gli accertamenti da disporre e nel frattempo ha avviato un'indagine.



Caso di morte in utero - Quando la donna si era presentata per l'ultimo monitoraggio, era emerso che il feto non aveva più battito: si è trattato, dunque, di un caso di morte in utero. Nella fase di induzione del parto vaginale, le condizioni della 35enne sono poi precipitate e ogni tentativo di rianimarla è risultato inutile.