Ancona, elettricista cade da diversi metri: grave

ansa

Grave infortunio sul lavoro in un'azienda di Castelfidardo (Ancona): un elettricista di una ditta esterna che stava lavorano sul posto è caduto da un'altezza di diversi metri. Altri lavoratori hanno dato l'allarme. Sono arrivati il il 118 e i carabinieri. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove è stato riscontrato un politrauma. Rimasto sempre cosciente, non sarebbe in pericolo di vita.