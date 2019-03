Ancona, donna si uccide nel cimitero davanti alla tomba dei genitori

Una donna di 72 anni si è uccisa nel cimitero delle Grazie a Senigallia (Ancona) impiccandosi ad una scaletta di metallo davanti alla tomba dei suoi genitori. Inutili i soccorsi e ancora sconosciuti i motivi. La donna si recava abitualmente al cimitero per ricordare i parenti defunti, in particolare i genitori morti ormai da oltre 20 anni, ma non erano mai stati notati comportamenti che potessero far pensare a un gesto simile.