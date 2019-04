Ancona, azienda di materie plastiche in fiamme

Un incendio di vaste dimensioni è divampato nello stabilimento della Tontarelli spa, azienda leader nella produzione di articoli per la casa in plastica, a Castelfidardo (Ancona) per cause ancora da accertare. Sul luogo sono intervenute squadre dei vigili del fuoco con vari mezzi da Ancona e Porto Recanati. Dal sito si alza una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.