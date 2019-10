Marche, i Vigili del Fuoco protestano: "Lavoriamo nei containers come il giorno successivo al sisma"

Sono passati ormai tre anni dal violento terremoto che nel 2016 devastò il centro-Italia. Eppure, i Vigili del Fuoco che operano nella zona del comune di Amandola, nelle Marche, sono tuttora costretti a lavorare dentro a dei containers, non avendo ancora a disposizione una caserma. “Siamo nelle stesse condizioni del giorno successivo al sisma. Non è ammissibile non avere un luogo di lavoro”, protestano. Hanno risposto al loro appello i sindaci di Comunanza e di Amandola: il primo ha messo a disposizione uno stabile e il secondo ha indicato un’area comunale dove poter costruire una nuova sede.