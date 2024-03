Marcello Dell'Utri, sequestrati 10,8 milioni di euro

Sono stati equestrati 10,8 milioni di euro a Marcello Dell'Utri.

Il provvedimento è stato disposto dal gip di Firenze su richiesta della procura distrettuale antimafia del capoluogo toscano. Dell'Utri, secondo l'accusa, in quanto condannato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, avrebbe dovuto comunicare secondo la legge Rognoni-Latorre, le variazioni del reddito per un ammontare di oltre 42 milioni e mezzo. Ma non lo avrebbe fatto, da qui il sequestro preventivo.