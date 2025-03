Caso Mara Favro, il titolare della pizzeria: "Sono innocente, non ho paura"

"È uscita dalla pizzeria intorno alle 3 del mattino, dopo che le ho proposto di fermarsi qui a dormire", racconta Luca Milione, titolare della pizzeria "Don Ciccio". E prosegue: "Mi ha risposto di no perché avrebbe chiamato qualcuno per un passaggio. Io l'ho vista allontanarsi con il telefono in mano e andare verso la pista ciclabile". Dal momento che il bosco è molto vicino alla pizzeria e i resti di Mara Favro sono stati ritrovati non troppo lontani da quel luogo, la conduttrice di "Pomeriggio Cinque" Myrta Merlino chiede al titolare se sia preoccupato per queste circostanze, considerando che al momento è l'unica persona indagata per omicidio e occultamento di cadavere assieme al pizzaiolo. "No, non sento nulla perché sono innocente, non ho fatto niente e sono tranquillo. Non ho paura e non ho motivo di averne", replica Luca Milione.