Marò, parla Girone: "Soddisfatto della sentenza, ora attendiamo sviluppi"

"Siamo contenti di aver ricevuto la sentenza". Il marò Salvatore Girone si dice soddisfatto per la decisione della Tribunale dell'Aja in merito al caso dell'Enrica Lexie. "Sono sollevato dal non dover tornare in India, ora resto in attesa di ricevere notizie riguardo agli sviluppi suggestivi. Felicità condivisa anche con il collega Massimiliano Latorre, il quale "ho sentito e salutato tramite amici in comune".