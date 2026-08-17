LO SFOGO DEL NUOTATORE

Manuel Bortuzzo denuncia: "Rotta la sedia a rotelle durante il volo, vergogna: sono le mie gambe"

Lo sportivo, rimasto ferito durante una sparatoria avvenuta nel 2019, ha ritrovato la carrozzina danneggiata al rientro da un viaggio in Africa 

17 Ago 2026 - 10:59
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Il rientro da un viaggio in Africa, tra Zanzibar e la Tanzania, si è trasformato in un incubo per Manuel Bortuzzo. Il nuotatore, in viaggio insieme alla fidanzata Serena Padovano, al momento della restituzione dei bagagli ha ritrovato la sua sedia a rotelle danneggiata e, di conseguenza, inutilizzabile. "Una carrozzina per chi è obbligato a starci sopra è una cosa troppo importante e delicata e va trattata con rispetto e cura. Sono le nostre gambe, la nostra libertà", ha scritto in uno sfogo pubblicato su Instagram lo sportivo. "Fosse successo all'andata? Come facevo otto giorni lì così? La carrozzina è inutilizzabile", ha continuato Bortuzzo. 

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Lo sfogo sui social

 "Ho fatto delle storie a riguardo ma è giusto fare un post perché questo deve rimanere. Mi avete scritto in tanti raccontandomi le vostre disavventure e queste cose non devono succedere. Una carrozzina per chi è obbligato a starci sopra è una cosa troppo importante e delicata e va trattata con rispetto e cura. Sono le nostre gambe, la nostra libertà. Non è accettabile che nel 2026 vengano trattate con tale superficialità. Fosse successo all'andata? Come facevo otto giorni lì così? La carrozzina è inutilizzabile. Mettiamoci nei panni di chi invece al ritorno da un viaggio aveva solo questa per vivere e svolgere le azioni quotidiane, in che situazione di disagio assurdo si trovava? Per la gravità della cosa tutto questo non può passare inosservato. Ripeto, io sono fortunato, ma è giusto parlarne per tutte quelle persone che questa fortuna non ce l'hanno". È lo sfogo scritto dal nuotatore su Instagram accompagnato da foto e video della sedia a rotelle danneggiata. Tanto il sostegno ricevuto da Bortuzzo da parte dei suoi sostenitori. 

La sparatoria nel 2019

 Manuel Bortuzzo è rimasto ferito durante una sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 nella zona dell'Axa, tra l'Eur e Ostia, a Roma. Due giovani, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, hanno esploso diversi colpi di pistola da uno scooter in corsa contro lo sportivo e l'allora fidanzata, Martina Rossi. Quest'ultima è rimasta miracolosamente illesa mentre Bortuzzo è stato colpito alla schiena. Il proiettile gli ha provocato una lesione midollare che lo ha reso paraplegico e, per questo, da allora il nuotatore necessita dell'ausilio di una sedia a rotelle per spostarsi. Per quanto accaduto Marinelli e Bazzano, che hanno sempre dichiarato di aver sparato per sbaglio, sono stati condannati a 16 anni di reclusione per duplice tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. 

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