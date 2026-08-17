Manuel Bortuzzo denuncia: "Rotta la sedia a rotelle durante il volo, vergogna: sono le mie gambe"

"Ho fatto delle storie a riguardo ma è giusto fare un post perché questo deve rimanere. Mi avete scritto in tanti raccontandomi le vostre disavventure e queste cose non devono succedere. Una carrozzina per chi è obbligato a starci sopra è una cosa troppo importante e delicata e va trattata con rispetto e cura. Sono le nostre gambe, la nostra libertà. Non è accettabile che nel 2026 vengano trattate con tale superficialità. Fosse successo all'andata? Come facevo otto giorni lì così? La carrozzina è inutilizzabile. Mettiamoci nei panni di chi invece al ritorno da un viaggio aveva solo questa per vivere e svolgere le azioni quotidiane, in che situazione di disagio assurdo si trovava? Per la gravità della cosa tutto questo non può passare inosservato. Ripeto, io sono fortunato, ma è giusto parlarne per tutte quelle persone che questa fortuna non ce l'hanno". È lo sfogo scritto dal nuotatore su Instagram accompagnato da foto e video della sedia a rotelle danneggiata. Tanto il sostegno ricevuto da Bortuzzo da parte dei suoi sostenitori.