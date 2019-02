Manuel Bortuzzo lascia l'ospedale San Camillo per iniziare la riabilitazione. Il 19enne, giovane promessa del nuoto, ferito per errore con un proiettile in un agguato, nel quartiere Axa di Roma, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, e in seguito rimasto paralizzato alle gambe, affida a un video messaggio sulla sua pagina Facebook, "TutticonManuel", le parole di ringraziamento per chi lo ha seguito, supportato, incoraggiato in questi drammatici giorni.