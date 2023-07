Mantova, si schianta in Vespa e muore ma viene trovato solo il giorno dopo

A Mantova un uomo si è schiantato con la sua Vespa contro un palo ed è morto, ma il suo corpo è stato scoperto solo il giorno dopo.

L'uomo, il 45enne Ilario Rosa, stava tornando a casa in Vespa quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un palo per poi finire in un fossato pieno d'acqua. Solo il giorno successivo un passante, notando il palo danneggiato, si è sporto e ha visto il corpo dell'uomo.