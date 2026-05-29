Mantova, 65enne muore per un colpo di pistola in casa | La moglie: "Stava maneggiando l'arma"

Quando i soccorsi sono arrivati, per Alberto Scalari non c'era più nulla da fare. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola giaceva era sul tavolo. Dopo il nulla osta del pm di turno, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, dove verrà eseguita l'autopsia. L'abitazione ora è sotto sequestro, la polizia scientifica ha già iniziato i rilievi di rito. Sarà però l'analisi del cadavere a confermare la versione raccontata dalla donna. Gli investigatori stanno cercando immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione quanto accaduto.