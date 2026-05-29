Mantova, 65enne muore per un colpo di pistola in casa | La moglie: "Stava maneggiando l'arma"
Alberto Scalari è stato trovato deceduto accovacciato a terra, mentre la pistola era sul tavolo della cucina. L'allarme della moglie, unica presente
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È morto in casa sua per un colpo di arma da fuoco nel giorno del suo compleanno. La vittima, a Cerese di Borgo Virgilio nel Mantovano, è il 65enne Alberto Scalari. Il proiettile sarebbe partito per errore mentre l'uomo stava maneggiando l'arma. Unica testimone del fatto la moglie, 53enne, che ha immediatamente chiamato i soccorsi.
Il racconto della moglie: "Stava dimostrando come reagire a irruzione"
Il colpo è partito nel pomeriggio di giovedì nell'abitazione della coppia, una casa colonica nelle campagne intorno a Mantova. Agli atti al momento c'è solo il racconto della moglie, presente in casa al momento del presunto incidente. Secondo quanto ha raccontato la 53enne ai carabinieri, l'uomo aveva in mano la pistola per mostrare come reagire all'irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola è partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso.
Il cadavere accovacciato con la pistola lontana e le indagini
Quando i soccorsi sono arrivati, per Alberto Scalari non c'era più nulla da fare. L'uomo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina, quasi accovacciato a terra. La pistola giaceva era sul tavolo. Dopo il nulla osta del pm di turno, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, dove verrà eseguita l'autopsia. L'abitazione ora è sotto sequestro, la polizia scientifica ha già iniziato i rilievi di rito. Sarà però l'analisi del cadavere a confermare la versione raccontata dalla donna. Gli investigatori stanno cercando immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione quanto accaduto.