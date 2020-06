Mantova, scomparsa da poche ore: 15enne trovata morta in un canale

Il cadavere di una quindicenne è stato trovato nelle acque del canale Navarolo in località Gerbolina a Viadana (Mantova). Secondo le prime informazioni la ragazzina, di origine indiana, sarebbe morta annegata dopo essere scivolata in acqua da sola. Sul caso stanno però indagando i carabinieri di Casalmaggiore che non escludono le ipotesi del gesto volontario o dell'omicidio. La scomparsa era stata denunciata in mattinata dai genitori, di Casalmaggiore.