Mantova, 23enne muore incastrato in un macchinario agricolo

Ennesima tragedia sul lavoro in Italia: questa volta a perdere la vita è stato un 23enne, morto mentre lavorava nei campi a Cavriana (Mantova). Il giovane lavoratore sarebbe rimasto incastrato in un macchinario agricolo. Nonostante la corsa dei soccorsi del 118, giunti con ambulanza, automedica ed elisoccorso, per il 23enne non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i tecnici del servizio di prevenzione sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Val Padana, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.