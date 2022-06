Mantova, a Cicognara l'oratorio chiude per "maleducazione"

Secondo quanto riportano i media locali, la decisione è del parroco don Andrea Spreafico che, per comunicare la sua scelta, ha appeso un cartello all'ingresso dell'oratorio, nel quale elenca le motivazioni del gesto. Tra queste: "Troppe parole volgari, cacca ovunque nei bagni, rifiuti buttati a caso, sedie prese dal portico e abbandonate, persone che entrano in mutandoni e canottiera".

Facebook

E ancora, si legge nel cartello: "Uomini che si tolgono le croste dai piedi, bambini sotto ai 5 anni non accompagnati in bagno dai genitori (presenti), comportamenti da 'bulli' violenti. Cioè maleducazione".

"Per adesso chiudiamo per un giorno, poi chiuderemo per una settimana. Questa è la nostra casa: se entri, rispetti le regole, oppure stai fuori", ha aggiunto il parroco, sottolineando inoltre che "sulla piazza davanti alla chiesa, che è di nostra proprietà, non si gioca a pallone".