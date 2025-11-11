Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
il sindacato chiede modifiche alla legge di bilancio

Manovra, Uil: "Manifestazione nazionale a Roma il 29 novembre"

11 Nov 2025 - 17:56

La Uil parteciperà alla manifestazione nazionale contro la Manovra il 29 novembre, a Roma. Lo rende noto il sindacato in una nota, in cui spiega che l'esecutivo nazionale ha approvato la relazione del segretario generale, Pierpaolo Bombardieri, e ha deciso di dare continuità, nei prossimi giorni, alla mobilitazione già in atto sui territori e nelle categorie, con iniziative e assemblee nei luoghi di lavoro che culmineranno nella manifestazione nazionale a Roma, con l'obiettivo di ottenere modifiche alla legge di Bilancio 2026 varata dal governo. 

manovra
roma