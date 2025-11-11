Manovra, Uil: "Manifestazione nazionale a Roma il 29 novembre"

La Uil parteciperà alla manifestazione nazionale contro la Manovra il 29 novembre, a Roma. Lo rende noto il sindacato in una nota, in cui spiega che l'esecutivo nazionale ha approvato la relazione del segretario generale, Pierpaolo Bombardieri, e ha deciso di dare continuità, nei prossimi giorni, alla mobilitazione già in atto sui territori e nelle categorie, con iniziative e assemblee nei luoghi di lavoro che culmineranno nella manifestazione nazionale a Roma, con l'obiettivo di ottenere modifiche alla legge di Bilancio 2026 varata dal governo.