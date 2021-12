Manovra, sciopero Cgil e Uil: adesioni alte. Confindustria: "Solo il 5%"

Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil contro la Manovra ha visto "alte percentuali di adesione", secondo i dati raccolti dalle confederazioni, con una "media dell'85%" in molte realtà e in alcuni settori interessati dallo stop. "Sono tanti i lavoratori che hanno riempito le piazze di Roma, Milano, Bari, Cagliari e Palermo", dicono i sindacati. Per Confindustria, invece, nelle aziende associate le adesioni "sono ben al di sotto del 5%".