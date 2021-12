Manovra, oggi sciopero generale di 8 ore di Cgil e Uil

Sciopero generale di 8 ore, oggi, proclamato da Cgil e Uil "contro una legge di bilancio inadeguata e ingiusta" con manifestazione nazionale a Roma e iniziative interregionali in altre 4 città, Bari, Cagliari, Milano e Palermo. Dallo sciopero è esonerato il settore della sanità pubblica e privata, comprese le Rsa, per "salvaguardare il diritto prioritario alla salute dei cittadini in questa fase di emergenza pandemica".