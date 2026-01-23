Mani pulite, morto l'avvocato Giuliano Spazzali

"Onore all'avvocato Spazzali per essere stato tra i primi a sapere interpretare il ruolo dell'avvocato nel nuovo processo penale accusatorio, nel quale gli italiani hanno potuto vedere il pm e il difensore sullo stesso banco di fronte al giudice. Ho rispettato le sue arringhe, anche molto determinate, quando era in vita e le rispetto ancora di più ora che se ne è andato". Così l'ex pm di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, ha voluto ricordare Giuliano Spazzali