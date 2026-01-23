Mani pulite, morto l'avvocato Giuliano Spazzali
Antonio Di Pietro: "Ha saputo interpretare il ruolo del difensore nel processo penale accusatorio"
© Ansa
Si è spento a Milano a 87 anni, Giuliano Spazzali, uno degli avvocati noti in tutta Italia per essere stato il legale di Soccorso Rosso e per aver difeso Sergio Cusani nel processo Enimont durante l'inchiesta Mani pulite negli anni '90. Rappresentò il contraltare dell'allora pm Antonio Di Pietro. Nato nel 1939 a Trieste, Spazzali, era da qualche tempo malato. Durante la sua carriera ha assistito anche Pietro Valpreda, l'anarchico che fu accusato ingiustamente della strage di piazza Fontana.
Di Pietro: "Onore e rispetto per l'avvocato Spazzali"
"Onore all'avvocato Spazzali per essere stato tra i primi a sapere interpretare il ruolo dell'avvocato nel nuovo processo penale accusatorio, nel quale gli italiani hanno potuto vedere il pm e il difensore sullo stesso banco di fronte al giudice. Ho rispettato le sue arringhe, anche molto determinate, quando era in vita e le rispetto ancora di più ora che se ne è andato". Così l'ex pm di Mani Pulite, Antonio Di Pietro, ha voluto ricordare Giuliano Spazzali