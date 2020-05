Manfredi Borsellino, figlio di Paolo, è il nuovo capo del commissariato di Mondello

Dopo 11 anni il vice questore Manfredi Borsellino, figlio del magistrato Paolo ucciso in via D'Amelio, lascia la direzione del commissariato di Cefalù e va a dirigere l'ufficio di polizia di Mondello a Palermo. In questi anni Borsellino ha indagato a Cefalù non solo sui fatti legati alla criminalità, ma anche su abusi ambientali e sull'occupazione di aree demaniali da parte di lidi balneari. Il trasferimento è stato disposto nell'ambito di una rotazione di incarichi decisa dal questore Renato Cortese.