Le italiane diventano mamme a 33 anni, quasi tutti i papà in sala parto

L'88% delle donne preferisce partorire in

strutture pubbliche

fecondazione assistita

e il 62,8% delle nascite si svolge in strutture con alti volumi di attività, sopra i mille parti annui. In 2,9 gravidanze su 100, le partorienti hanno fatto ricorso alla

La "classifica" regionale

- Il tasso di natalità varia da 5,2 nati per mille donne in età fertile in Sardegna a 9,7 nella Provincia Autonoma di Bolzano, rispetto a una media nazionale del 6,8. Le Regioni del Centro presentano tutte un tasso di natalità con valori inferiori alla media nazionale. Nelle Regioni del Sud, i tassi di natalità più elevati sono quelli di Campania, Calabria e Sicilia, che presentano valori superiori alla media nazionale.

I dati sulla fecondità

- La fecondità è in leggera diminuzione rispetto agli anni precedenti. Nel 2021 il numero medio di figli per donna è pari a 1,25 (rispetto a 1,46 del 2010). I livelli più elevati di fecondità sono al Nord nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nel Mezzogiorno in Campania e Sicilia. Le regioni in assoluto meno prolifiche sono invece Sardegna e Molise.

La mortalità infantile

- Il tasso di mortalità infantile, che misura la mortalità nel primo anno di vita, è pari nel 2018 a 2,88 bambini ogni mille nati vivi. Negli ultimi 10 anni tale tasso ha continuato a diminuire su tutto il territorio italiano, anche se negli anni più recenti si assiste a un rallentamento di questo trend. Permangono, inoltre, notevoli differenze territoriali. Il tasso di mortalità neonatale rappresenta la mortalità entro il primo mese di vita e contribuisce per oltre il 70% al dato totale. I decessi nel primo mese di vita sono dovuti principalmente alle condizioni della gravidanza e del parto o a malformazioni congenite del bambino.

Mamme non italiane

- Nel 2021, circa il 19,9% dei parti è relativo a madri di cittadinanza non italiana, un fenomeno è più diffuso nelle aree del Paese con maggiore presenza straniera, ovvero al Centro-Nord, dove più del 26% dei parti avviene da madri non italiane. In particolare in Emilia-Romagna, Liguria e Marche oltre il 30% delle nascite è riferito a madri straniere. Le aree geografiche di provenienza più rappresentate sono quella dell'Africa (28,0%) e dell'Unione Europea (21,4%). Le madri di origine asiatica e sudamericana costituiscono rispettivamente il 19,0% ed l'8,7% delle madri straniere.

Mamme lavoratrici e casalinghe

- Il 57,7% delle madri lavora, il 25,8% sono casalinghe e il 16,5% sono disoccupate o in cerca di prima occupazione. Il 51,4% delle donne straniere sono casalinghe a fronte del 64,9% delle donne italiane che hanno invece un'occupazione lavorativa.