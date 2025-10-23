Maltempo, venti forti e mareggiate al Centro-Sud

Una perturbazione di origine atlantica porta maltempo sull'Italia, con precipitazioni intense al Nord e venti di burrasca al Centro-Sud. Lo indica un'allerta meteo della protezione civile. Tra la serata e la nottata, la perturbazione si sposterà rapidamente verso i Balcani, favorendo il sostanziale esaurimento delle precipitazioni ma estendendo alle Regioni meridionali un'intensa ventilazione dai quadranti occidentali, con raffiche molto forti soprattutto sui rilievi. L'avviso prevede venti da forti a burrasca su Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte sui settori appenninici delle citate regioni e sui rilievi della Sicilia. Forti mareggiate sulle coste esposte.