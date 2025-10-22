Maltempo in Toscana, scuole chiuse in alcuni Comuni

© IPA
Il maltempo colpisce ancora la Toscana che, dopo la diffusione dell'allerta arancione, ricorre ai ripari con nuove ordinanze di chiusura di scuole per domani, 23 ottobre. Non si andrà in classe a Carrara e a Massa e in altri paesi della provincia, in alcuni comuni dell'isola d'Elba (Livorno), in provincia di Lucca a Camaiore, Massarosa, Seravezza, Stazzema. A Livorno scuole aperte, invece, ma chiusi al pubblico, per rischio vento, parchi, cimiteri e il canile comunale. L'amministrazione comunale raccomanda inoltre di limitare gli spostamenti e di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare.