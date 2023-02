Maltempo in Toscana, neve e vento oltre i 200 Km/h

Maltempo sulla Toscana dove si segnalano forti nevicate e raffiche di vento che superano i 200 chilomentri orari.

"Mezzo metro di neve all'Abetone e Doganaccia, 30 cm al Casone di Profecchia, 13 cm al Passo della Cisa, 11 cm al Barco, Firenzuola, in funzione i mezzi operativi sulle strade". E' il bilancio notturno fatto dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. "Attenzione soprattutto al vento che sta sferzando parte della Toscana con allerta gialla" fino a lunedì, ha aggiunto, riferendo pure che ci sono state "raffiche record a 216km/h al Passo Radici, e in vetta dell'Amiata e al Giogo, nelle aree interne e in pianura fino a 80km/h".