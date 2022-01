Maltempo, temporali e rischio idrogeologico: allerta in sette Regioni

ansa

Una nuova perturbazione porterà oggi la neve sui settori alpini occidentali, sull'Emilia Romagna e sulle Regioni centrali anche a bassa quota. Allerta gialla per rischio idrogeologico, idraulico e temporali per in sette Regioni d'Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia.