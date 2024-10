Maltempo, situazione critica in Liguria | Esonda l'Entella a Chiavari, il Comune invita i cittadini a salire ai piani alti | Allerta arancione venerdì su gran parte del Centro-Nord

A Rapallo il Boate in piena sta riversando a valle grosse quantità di detriti. Appello anche da parte della sindaca Elisabetta Ricci. "Rimanete al sicuro, rimanete in casa, negli uffici, nei luoghi al chiuso - scrive in un post sui social il primo cittadino - Tenetevi in sicurezza, rimanete collegati alle pagine istituzionali per gli aggiornamenti, stiamo monitorando ogni zona cittadina". Anche a Sestri Levante allagamenti diffusi, preoccupa il livello del Gromolo mentre il torrente Petronio risulta cresciuto ma ancora non ai livelli di piena.