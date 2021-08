ansa

La protezione civile ha diramato per martedì 17 agosto un'allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico per il Trentino Alto Adige centro-meridionale, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e le Marche centro-meridionali. Sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, accompagnate da locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.