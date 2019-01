Maltempo, Protezione civile dirama allerta arancione in Molise

Allerta arancione per la giornata del 2 gennaio in Molise. Lo ha diramato la Protezione civile. Nuvolosità in aumento nel corso della giornata, dal pomeriggio probabili nevicate fino a quote di 200-400m in calo fino al livello del mare durante le ore notturne. I fenomeni saranno sparsi e frequenti nella zona adriatica e nella fascia sub-appennica orientale, più isolati nella zona centro-occidentale. Temperature in sensibile diminuzione.