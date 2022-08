Maltempo, Protezione civile: allerta arancione in Lombardia e Veneto

Un'area perturbata di origine atlantica sta raggiungendo l'Italia determinando un netto peggioramento meteorologico sul nord e su parte del centro.

In base alle previsioni, il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni avverse. In particolare è stata disposta un'allerta arancione in Lombardia e in Veneto e gialla su gran parte delle regioni centro-settentrionali.