Maltempo, nuova allerta gialla in 13 regioni

Nuova allerta gialla per il maltempo in 13 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Sono previsti piogge e venti molto forti, in particolare su Nord e Centro. Intanto il bilancio delle vittime causate dal maltempo in Liguria nel weekend è salito a nove.