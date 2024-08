Maltempo, nubifragio sull'aeroporto di Malpensa: molti voli dirottati

La perturbazione arrivata in Lombardia ha colpito anche la provincia di Brescia: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco dalle 8 della mattina in Franciacorta, soprattutto per allagamenti di scantinati e box e rami di alberi rotti tra i Comuni di Rovato, Coccaglio e Cazzago san Martino. Sui social diversi residenti hanno pubblicato foto e video dei chicchi di grandine caduti, così grossi da rompere i parabrezza delle auto. Imbiancate di grandine anche strade, giardini, campi e vigneti, con ripercussioni sul traffico sull'autostrada A4. Sott'acqua molte strade di Gavirate, nel Varesotto.