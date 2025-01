Maltempo, martedì allerta rossa in Liguria e arancione nel centro Italia

Allarme maltempo nella giornata di martedì su diverse regioni d'Italia. L'allerta sarà rossa in Liguria, sul settore di levante, per il rischio idrogeologico; arancione su altre zone della stessa regione, oltre che in Emilia Romagna e Toscana; gialla in undici regioni. E' quanto indica un avviso meteo della Protezione civile. Si prevede il persistere di temporali su Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Dalla serata di lunedì il maltempo si estenderà su Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e, dalla mattina di martedì, anche sulla Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.