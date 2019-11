Maltempo, l'autostrada A10 chiusa in due tratti nel Savonese

Il maltempo non dà tregua alla Liguria: a causa delle incessanti piogge, due smottamenti sulla A10 Genova-Ventimiglia hanno portato alla chiusura dell'autostrada tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova e del tratto tra Albisola e Savona verso Ventimiglia. Problemi anche a Venezia, dove l'alta marea, che ha già superato i 120 centimetri, ha portato alla chiusura del ponte votivo galleggiante allestito per la festa della Madonna della Salute.