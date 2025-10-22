Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
ATTESE PIOGGE E VENTO FORTE

Maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in Toscana

22 Ott 2025 - 07:46
© Meteo.it

© Meteo.it

Maltempo sull'Italia. Oggi allerta arancione in Toscana; gialla in altre quattro regioni: Basilicata, Calabria, Umbria e Sicilia. Frequenti piogge sono previste sulla fascia tirrenica per tutta la settimana, colpa di una perturbazione atlantica accompagnata da forti venti.

maltempo
italia
toscana