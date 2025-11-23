Maltempo: neve in Valle d'Aosta, allerta gialla in 12 Regioni

Una nuova fase di instabilità raggiunge l’Italia a partire da lunedì, portando correnti umide e miti che favoriranno precipitazioni sparse e localmente intense. I fenomeni coinvolgeranno soprattutto le aree affacciate sul Tirreno, le due isole maggiori e parte del settentrione. La Protezione Civile, in accordo con le strutture competenti, ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Il documento segnala che dalle prime ore di lunedì 24 novembre sono attese piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana ed Emilia-Romagna. Dal mattino, il peggioramento si estenderà anche a Lazio, con maggiore attenzione per i settori meridionali, e poi a Umbria, Abruzzo e Molise, soprattutto lungo le zone occidentali, oltre che alla Campania.